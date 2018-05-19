الدبكة الفلسطينية في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بقربة

من المنتظر أن تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بقربة يوم 29 ماي الجاري للتواصل إلى غاية 9 جوان المقبل بمشاركة كل من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر إلى جانب تونس.





وتتراوح عروض المهرجان بين المسرحية و الفرجوية اضافة الى أمسيات شعرية وفقرات خاصة بالاطفال من خلال برمجة عروض مسرحية وعرض للحكواتي وورشات تنشيطية وفرجوية.





ومن أبرز العناوين التي سترافق هذه التظاهرة عرض المدحة ومسرحية ملا عيلة من تونس اضافة الى مسرحية رجوع من جمهورية مصر ومسرحية جنان الغالية من المغرب.



