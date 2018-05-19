ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدبكة الفلسطينية في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بقربة

السبت 19/مايو/2018 - 09:33 ص
الدبكة الفلسطينية في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بقربة
الدبكة الفلسطينية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
من المنتظر أن تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بقربة يوم 29 ماي الجاري للتواصل إلى غاية 9 جوان المقبل بمشاركة كل من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر إلى جانب تونس.

وتتراوح عروض المهرجان بين المسرحية و الفرجوية اضافة الى أمسيات شعرية وفقرات خاصة بالاطفال من خلال برمجة عروض مسرحية وعرض للحكواتي وورشات تنشيطية وفرجوية.

ومن أبرز العناوين التي سترافق هذه التظاهرة عرض المدحة ومسرحية ملا عيلة من تونس اضافة الى مسرحية رجوع من جمهورية مصر ومسرحية جنان الغالية من المغرب.

أما الافتتاح فسيكون فلسطينيا من خلال برمجة لوحة خاصة بالدبكة الفلسطينية.
المزيد عن: مهرجان المدينة بقربة خبرعاجل تونس الدبكة الفلسطينية اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 9:50:02 AM