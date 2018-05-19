استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

أعلنت مصادر طبية فى مستشفى الشفاء بمدينة غزة فجر اليوم السبت، عن استشهاد المواطن معين الساعى (58 عاما) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته بمسيرة العودة يوم الاثنين الماضى شرق المدينة تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وكان أكثر من 63 مواطنا استشهدوا الاثنين الماضى برصاص الاحتلال وأصيب أكثر من 3000 شخص آخرين.