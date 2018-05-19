"الأرصاد": ذروة الموجة الحارة يومي الأحد والإثنين



وناشد "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، المواطنين ألا يتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مباشر، مع ارتداء غطاء للرأس، وشرب كميات كبيرة من المياه خلال الفترة من بعد الفطار حتى السحور.



ولفت إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا اعتبارًا من يوم الأربعاء.



قال أحمد فاروق، مدير عام مركز التحاليل الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة منذ يوم الخميس، منوهًا بأن ذروة الموجة ستكون يومي الأحد والإثنين.