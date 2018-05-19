ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات أثناء مباراة كرة قدم بأفغانستان

السبت 19/مايو/2018 - 09:31 ص
قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات أثناء مباراة كرة قدم بأفغانستان
انفجارات - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

صرح مسؤولون في أفغانستان، بأن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب العشرات، إثر انفجارات هزت ملعبا رياضيا في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان ليلة أمس.

 

وقال عضو المجلس المحلي صوهارب قدري، إن الانفجارات وقعت في ملعب لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت في بداية شهر رمضان.

 

من جهته أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني، أن 8 متفرجين قتلوا وأصيب 43 آخرون جراء 3 انفجارات على الأقل.

 

وفي الوقت نفسه أفادت وكالة شينخوا بأنه يوجد بين القتلى منظم المباراة وعدد من المسؤولين المحليين

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

ويشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.

 

وعزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيمي داعش وطالبان.

 

المزيد عن: ملعب كرة قدم مسؤولون مباراة كرة قدم قتلى افغانستان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 9:50:02 AM