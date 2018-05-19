المهدية: افتتاح أكبر مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على المواصفات التونسية والأوروبية

تمّ مؤخرا بمدينة أولاد الشامخ التابعة لولاية المهدية افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة الصحية وفق المواصفات التونسية، والأوروبية.





ويعتبر هذا المسلخ الوحيد من نوعه في تونس والثاني في افريقيا بعد المسلخ الموجود بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا.





ويعمل هذا المسلخ وفق منظومة متطوّرة، ومتكاملة لعمليات الذّبح، والسّلخ، والنقل حسب الشروط الصحية الضرورية ما يمكّنه من تغطية حاجيات ولاية المهدية التي تفتقد مسالخ مراقبة، وتعاني من ظاهرة الذبح العشوائي، إضافة إلى حاجيات ولايتي المنستير، وسوسة من اللحوم الحمراء مع إمكانية التصدير إلى الخارج في مرحلة لاحقة.



