المهدية: افتتاح أكبر مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على المواصفات التونسية والأوروبية
السبت 19/مايو/2018 - 09:27 ص
محمد وليد الجموسي
تمّ مؤخرا بمدينة أولاد الشامخ التابعة لولاية المهدية افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة الصحية وفق المواصفات التونسية، والأوروبية.
ويعتبر هذا المسلخ الوحيد من نوعه في تونس والثاني في افريقيا بعد المسلخ الموجود بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا.
ويعمل هذا المسلخ وفق منظومة متطوّرة، ومتكاملة لعمليات الذّبح، والسّلخ، والنقل حسب الشروط الصحية الضرورية ما يمكّنه من تغطية حاجيات ولاية المهدية التي تفتقد مسالخ مراقبة، وتعاني من ظاهرة الذبح العشوائي، إضافة إلى حاجيات ولايتي المنستير، وسوسة من اللحوم الحمراء مع إمكانية التصدير إلى الخارج في مرحلة لاحقة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ الجديد الذي ناهزت كلفته 16 مليون دينار بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام, حوالي 4500 طن من اللحوم الحمراء في السنة أي ما يعادل ألفي رأس من العجول في الشهر، حيث تم تخصيص ضيعة تبعد حوالي 15 كيلومترا عن المسلخ بمساحة تقارب 27 هكتارا لتربية الخرفان، وتسمين العجول، كما ساهمت هذه المؤسسة المحدثة في توفير 60 موطن شغل مباشر، و120 موطن شغل غير مباشر، ومن المنتظر أن تستوعب أعدادا أخرى من العملة، والموظفين مع تطور المشروع، وارتفاع طاقته الانتاجية في أفق السنوات القليلة المقبلة.
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