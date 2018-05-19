صدور القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
السبت 19/مايو/2018 - 09:25 ص
محمد وليد الجموسي
صدر بالرائد الرسمي عدد 39 للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 أفريل الماضي بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض.
وتضمّن هذا القانون الأساسي 400 فصلا إضافة إلى ملحقين اثنين الاول يخصّ قائمة إسمية للبلديات (365) والثاني قائمة إسمية بالجهات (24).
وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا، بعد نحو 29 يوما من تاريخ انطلاق أولى جلسات البرلمان يوم 26 مارس الماضي .وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع المجلة يوم 28 افريل 2017 ثم أحاله الى البرلمان، لتنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب، منذ 13 جوان 2017 في النظر في هذا المشروع من خلال جملة من جلسات الاستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني.
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