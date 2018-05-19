صدور القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صدر بالرائد الرسمي عدد 39 للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 أفريل الماضي بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض.





وتضمّن هذا القانون الأساسي 400 فصلا إضافة إلى ملحقين اثنين الاول يخصّ قائمة إسمية للبلديات (365) والثاني قائمة إسمية بالجهات (24).



