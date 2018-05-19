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مدافع أوروجواي يقلل من منتخب مصر قبل المونديال

السبت 19/مايو/2018 - 09:19 ص
مدافع أوروجواي يقلل من منتخب مصر قبل المونديال
ماكسي بيريرا
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الفجر الرياضي
 
سخر ماكسي بيريرا مدافع منتخب أوروجواي من وقوع بلاده في المجموعة الأولى بكأس العالم مع منتخبات مصر والسعودية وروسيا.

وأكد بيريرا أن منتخبات مصر والسعودية وروسيا مجهولة وهو ما سيمثل ضغطًا على أوروجواي ويزيد الأمور صعوبة.

وقال بيريرا ي تصريحاته لصحيفة "أوفاسيون ديجيتال" المحلية: "الحقيقة أننا وقعنا في مجموعة تضم منتخبات غير معروفة وأحيانًا أحيانا هذا الأمر يمثل صعوبة على الفريق."

ويفتتح منتخب أوروجواي مبارياته في كأس العالم بمواجهة مصر 15 يونيو المقبل.

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر مصر ماكسي بيريرا كاس العالم اوروجواي
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