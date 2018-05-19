طريقة عمل "اللازانيا بالعصاج والجبنة" الشهية

اللازانيا طبق من أطباق المكرونة الشهيرة والذي يعتمد على رقائق قاسية من المكرونة مخصصة لللازانيا مع عصير الطماطم و لحم العصاج و الجبنة.





المقادير:

500 جرام ﻻزانيا.

1/2 كيلو لحم مفروم عصاج بدون دسم.

رشة ملح وفلفل.

1/2 جبنة قريش.

كوب ونصف بشاميل.

ملعقة سمن أو زيت نباتي.





طريقة التحضير:

- في وعاء عميق للطهي به ماء مغلى، ضعي وحدات اللازانيا متباعدة عن بعضها حتى لاتلتصق.





- إنشليها من الماء وضعيها في مصفاة وكرري العمل حتى نهاية شرائح اللازانيا.





- إخلطي اللازانيا بالزيت النباتي حتى لاتلتصق.





- في طبق للفرن، إدهني طبقة رقيقة من البشاميل وفوقها شرائح اللازانيا ثم طبقة من لحم العصاج ثم القليل من جبنة الكوتاج المفتتة.





- ضعي شرائح من اللازانيا فوق العصاج ثم طبقة بشاميل وطبقة عصاج ثم باقي الجبنة المفتتة.





- بعد الإنتهاء من الكمية، ضعي البشاميل وتبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي ملعقة من جبة الموتزاريللا.





- إخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى يحمر الوجه.



