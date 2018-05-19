طريقة عمل "اللازانيا بالعصاج والجبنة" الشهية
السبت 19/مايو/2018 - 09:22 ص
اللازانيا طبق من أطباق المكرونة الشهيرة والذي يعتمد على رقائق قاسية من المكرونة مخصصة لللازانيا مع عصير الطماطم و لحم العصاج و الجبنة.
المقادير:
500 جرام ﻻزانيا.
1/2 كيلو لحم مفروم عصاج بدون دسم.
رشة ملح وفلفل.
1/2 جبنة قريش.
كوب ونصف بشاميل.
ملعقة سمن أو زيت نباتي.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق للطهي به ماء مغلى، ضعي وحدات اللازانيا متباعدة عن بعضها حتى لاتلتصق.
- إنشليها من الماء وضعيها في مصفاة وكرري العمل حتى نهاية شرائح اللازانيا.
- إخلطي اللازانيا بالزيت النباتي حتى لاتلتصق.
- في طبق للفرن، إدهني طبقة رقيقة من البشاميل وفوقها شرائح اللازانيا ثم طبقة من لحم العصاج ثم القليل من جبنة الكوتاج المفتتة.
- ضعي شرائح من اللازانيا فوق العصاج ثم طبقة بشاميل وطبقة عصاج ثم باقي الجبنة المفتتة.
- بعد الإنتهاء من الكمية، ضعي البشاميل وتبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي ملعقة من جبة الموتزاريللا.
- إخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى يحمر الوجه.
- قدميها ساخنة وبالهنا والشفا.
المزيد عن: طريقة التحضير المكونات المقادير اللازانيا بالعصاج والجبنة