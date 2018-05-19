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طريقة تحضير "كيكة الجزر" قليلة الدسم

السبت 19/مايو/2018 - 09:18 ص
طريقة تحضير كيكة الجزر قليلة الدسم
كيكة الجزر
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كيكة الجزر من أنواع الكيك الخفيف قليلة السعرات الحرارية. لها نكهة لذيذة من روائح مختلفة مثل الجزر والموز والشوفان والقرفة. هذا النوع من الكيك صحي ويصلح للريجيم.

المقادير:
2 حبة جزر مبشورة.
حبة موز مهروسة.
بيضة.
3 – 4 ملاعق سكر.
ملعقتين زيت زيتون.
ملعقة بيكنج بودر.
1/2 ملعقة بيكنج صودا.
ملعقة قرفة.
كوب دقيق.
ملعقتين رقائق الشوفان.
ماء فاتر حسب الحاجة.
طريقة التحضير:
أنخلي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا وذرة الملح.

في وعاء الخفق، ضعي البيضة مع الموزة والقرفة والسكر واخفقي بالخفاقة جيدًا.

أضيفي الزيت وقلبي جيدًا.

أضيفي الدقيق وقلبي ثم الشوفان والجزر، وقلبي جيدًا برفق حتى تندمج المقادير ثم الماء حسب الحاجة.

ضعي الخليط في قالب فرن مدهون ورشي فوق السطح رقائق الشوفان.

إخبزي في فرن ساخن مسبقًا على 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.

بعد خروج القالب من الفرن أتركيه ليبرد ورشي سكر بودرة ثم قطعيه وقدميه مع الشاي بالهنا والشفا.
المزيد عن: كيكة الجزر طريقة التحضير المكونات المقادير
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