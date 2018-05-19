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كريم الهلالي: لا يجوز للدولة معاقبة المفطرين في رمضان

السبت 19/مايو/2018 - 09:16 ص
كريم الهلالي: لا يجوز للدولة معاقبة المفطرين في رمضان
كريم الهلالي
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محمد وليد الجموسي
 
اعتبر رئيس المكتب السياسي في حزب آفاق تونس النائب كريم الهلالي ان الأغلبية الساحقة من التونسيين يصومون شهر رمضان لذلك وجب احترامهم، كما وجب احترام من اختار الإفطار اما مرغما أو عن قناعة أو أنه يدين بغير الإسلام فلا يجوز للدولة أو المواطنين معاقبتهم من أجل ذلك وفق الشروق أون لاين.

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