تونس تدعو للتوصل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية

دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بصفته ممثّلا لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في أشغال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة أمس الجمعة في اسطنبول ، المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل الفوري لوضع حدّ للمظلمة التاريخية وللممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.





وشدّد الجهيناوي وفق ما أورده بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على أنّه لا يمكن للمنطقة والعالم أن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار، ما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتّحدة ومبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين.





وأكّد في كلمة ألقاها خلال هذه القمة، التي خصّت لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، أنّ ما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم من قتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفه من حصيلة ثقيلة في أعداد الشهداء والمصابين، أمر مدان ومرفوض بكلّ المقاييس القانونية والإنسانية، ومن غير المقبول استمراره، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ساهم بشكل كبير في تكريس هذا التوجّه ومثّل عاملا إضافيا لمزيد تعقيد الأوضاع ودفْع المنطقة نحو دوّامة جديدة من التوتّر والعنف وعدم الاستقرار.





وشدّد على ضرورة أن تتحمل كلّ الأطراف الدولية مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على مسار الشرعية الدولية والتعامل مع طرفيْ النزاع على قدم المساواة ودون انحياز، وإجبار إسرائيل على الانصياع لخيار السلام واحترام القرارات الأممية، منبّها إلى أنّ الصمت الدولي إزاء إمعان إسرائيل في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على المضيّ قدما في سياساتها الرعناء، أعطاها مسوّغا لشرعنة احتلالها للأراضي الفلسطينية والتمادي في تنفيذ مخطّطاتها التوسّعية وسياسة فرض الأمر الواقع، وتقويض جهود تحقيق السلام المنشود.



