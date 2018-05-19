تعرفي على أفضل 5 وصفات لتنحيف خصر "العروس" قبل زفافها

حُلم أية عروس، الظهور بجسم رشيق؛ حتى تظهر بفستان أبيض وتسريحة شعر أنيقة تجعلها أميرة في تلك الليلة، ولتحقيق هذا الحُلم؛ فلا بد من التخلص من الكيلوغرامات الزائدة قبل موعد الزفاف؛ لذلك نقدم لك عزيزتي العروس مجموعة من الوصفات الطبيعية، التي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد قبل زفافك بشهر.





الوصفة الأولى: القرفة والزنجبيل





المكونات:

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من مسحوق الكاري.

⅓ كوب من المياه.

¾ كوب من الحليب.





طريقة الإعداد:

ضعي كافة المكونات الجافة إلى الماء المغلي.

أضيفي الحليب إلى الخليط السابق، وامزجيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

تناولي هذا المشروب قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.





الوصفة الثانية: خل التفاح





المكونات:

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.





طريقة الإعداد:

أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح على الماء الفاتر.

امزجي الخليط جيدًا.

احرصي على تناول الخليط بعد الوجبات الرئيسية.





الوصفة الثالثة: القرفة والكمون





المكونات:

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة زنجبيل مبشور طازج.

ليمونة.

ملعقة كمون حب كامل.

كوب ماء.





طريقة الإعداد:

أحضري وعاءً مناسبًا وضعيه على النار مع كوب الماء.

أضيفي القرفة والكمون مع التقليب الجيد.

أضيفي القرفة إلى الخليط السابق.

اتركي الخليط لمدة 5 دقائق على نار هادئة؛ حتى تتجانس كافة المكونات.

اتركي الخليط حتى يهدأ قليلاً، وضعيه في كوب وأضيفي إليه ليمونة، ثم تناولي الخليط.





الوصفة الرابعة: جوزة الطيب والقرفة





المكونات:

3 ملاعق كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة.

نصف ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

2 كوب ماء.





طريقة الإعداد:

قومى بإذابة السكر في الماء، وأضيفي القرفة والقرنفل وجوزة الطيب المطحونة.

ضعي الخليط السابق على النار إلى حين البدء بالغليان.

قومي بتهدئة النار، واتركي الخليط لمدة خمس دقائق، وصفي المشروب.

تناولي المشروب قبل النوم.





الوصفة الخامسة: الكركم والليمون





المكونات:

ملعقة كركم.

ملعقة مبشور ليمون.

ملعقة عسل كبيرة.

كوب ماء دافئ.





طريقة الإعداد:

أحضري الماء وضعي كافة المكونات السابقة عليه.