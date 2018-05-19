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طهران: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي دليل على أنها ليست محل ثقة

السبت 19/مايو/2018 - 09:10 ص
طهران: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي دليل على أنها ليست محل ثقة
انسحاب أمريكا
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أسماء العزب
 

أكدت طهران، أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي دليل على أنها ليست محل ثقة.

 

وقال مفوض الطاقة الأوروبي خلال زيارته لطهران، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "أوروبا تؤكد دعمها للاتفاق النووي مع إيران و أجريت محادثات بناءة مع المسؤولين الإيرانيين".

 

وقد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والإبقاء على تعاونهم الاقتصادي مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق.

 

المزيد عن: ايران انسحاب امريكا الحفاظ على الاتفاق النووي الثقة الاتفاق النووي
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