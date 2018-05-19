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الشرعية تحرر 10 مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين

السبت 19/مايو/2018 - 08:22 ص
الشرعية تحرر 10 مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين
القوات الشرعية اليمنية - أرشيفية
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وكالات
 

حققت قوات الشرعية اليمنية، بدعم طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، انتصارات جديدة تمثلت في تحرير 10 مواقع إستراتيجية في محافظات حجة، وصعدة، والحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتمكن الجيش اليمني من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في صعدة من قبضة الميليشيات، قاطعاً الطريق على أية إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق كتاف البقع تحت سيطرة الجيش الوطني، بحسب صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت.

 

واقتحمت ألوية "حراس الجمهورية" الداعمة للشرعية بقيادة العميد طارق صالح، أربعة مواقع استراتيجية جنوبي مديرية التحيتا في الحديدة.

 

وفي حجة، سيطرت قوات الشرعية أمس على مواقع جديدة في جبهة حرض عبر عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير مواقع السرداح والمجروب والمعاين وجبل الذراع وأجزاء واسعة من جبل النار الإستراتيجي.

 

 

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