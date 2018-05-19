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القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع جهات خارجية بالسعودية

السبت 19/مايو/2018 - 08:19 ص
القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع جهات خارجية بالسعودية
الأمن السعودي - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

ألقت السلطات في المملكة العربية السعودية القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم، عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان: "الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج".

 

وقال البيان إنهم كانوا يستهدفون "النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام".

 

وأضاف أن السلطات تواصل العمل من أجل "تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه".

 

وبحسب صحيفة "الرياض"، فإن "المقبوض عليهم من قبل أمن الدولة هم: عزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف - لجين هذلول الهذلول - إيمان فهد محمد النفجان - إبراهيم عبدالرحمن المديميغ - محمد فهد محمد الربيعة - عبدالعزيز محمد المشعل - بالإضافة لشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حالياً".

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