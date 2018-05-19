ريال مدريد يتحدى فياريال في البروفة الأخيرة لنهائي دوري الأبطال

يواجه فريق ريال مدريد مع نظيره فياريال في التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب سيراميكا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.





يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في لقاء اليوم قبل خوض مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي المقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.





وعلى الجانب الاخر يأمل فريق فياريال في تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في حصد المركز الخامس المؤهل لبطولة اليوربا ليج الموسم المقبل .





يدخل ريال مدريد لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بينما يقع فياريال في المركز الخامس برصيد ٦٠ نقطة.



