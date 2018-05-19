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هكذا ظهر عمرو دياب في "مليكة" مع دينا الشربيني !

السبت 19/مايو/2018 - 08:13 ص
هكذا ظهر عمرو دياب في مليكة مع دينا الشربيني !
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يارا احمد
 

قامت الفنانة دينا الشربيني، بالرقص على أغنية "حبيبتي لما بتتمايل" للهضبة عمرو دياب، خلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل "مليكة" وخاصة مشهد "الفرح".


يذكر أن مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى فهمي وعمر السعيد وشيري مجدي ورامز أمير وأحمد العوضي وصفاء الطوخي وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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