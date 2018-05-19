محمد علي رزق يوجه الشكر لتامر مرسي وياسر سليم بعد إشادتهما بدوره في "أيوب"
السبت 19/مايو/2018 - 07:59 ص
يارا احمد
حرص الفنان محمد علي رزق، على الرد علي المنتج تامر مرسي ياسر سليم رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون قنوات "الحياة" و"العاصمة" بعد إشادتهما بدور "مايكل" الذي أداه في أحداث مسلسل "أيوب".
وقام بتوجيه الشكر لهما معربًا عن سعادته بردود الأفعال الأولية حول شخصيته "مايكل" في المسلسل.
تدور أحداث مسلسل "أيوب" حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسببه فيما وصل له.
العمل بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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