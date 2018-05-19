محمد علي رزق يوجه الشكر لتامر مرسي وياسر سليم بعد إشادتهما بدوره في "أيوب"

حرص الفنان محمد علي رزق، على الرد علي المنتج تامر مرسي ياسر سليم رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون قنوات "الحياة" و"العاصمة" بعد إشادتهما بدور "مايكل" الذي أداه في أحداث مسلسل "أيوب".





وقام بتوجيه الشكر لهما معربًا عن سعادته بردود الأفعال الأولية حول شخصيته "مايكل" في المسلسل.



