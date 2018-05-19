اليوم.. وزير الإسكان يتسلم المرحلة الأولى من كورنيش المنصورة الجديدة

يزور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، عدة مشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، كما يتفقد المرحلة الأولى من كورنيش المدينة والتى قاربت على الانتهاء.





كما يتفقد مدبولى، كذلك مشروعات الإسكان المتميز "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة وكذلك بعض مشروعات المرافق الأساسية بالمدينة.



