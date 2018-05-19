اليوم.. وزير الإسكان يتسلم المرحلة الأولى من كورنيش المنصورة الجديدة
السبت 19/مايو/2018 - 08:00 ص
الفجر
يزور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، عدة مشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، كما يتفقد المرحلة الأولى من كورنيش المدينة والتى قاربت على الانتهاء.
كما يتفقد مدبولى، كذلك مشروعات الإسكان المتميز "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة وكذلك بعض مشروعات المرافق الأساسية بالمدينة.
ويرافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عبدالمطلب عمارة نائب الوزير لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب الوزير لقطاع تنمية المدن الجديدة والمهندس علاء عبدالعزيز مساعد نائب الوزير وعدد من مسئولى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.