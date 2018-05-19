WWE يجهز خططا جديدة لماكنتاير

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة اتحاد المصارعة العالمي WWE بقيادة الرئيس فينس ماكمان، والمدير التنفيذي تربل إتش، تضع الكثير من الآمال على النجم الأسكتلندي درو ماكنتاير الذي عاد لحلبات العروض الرئيسية بالمنظمة مؤخرا بعد غياب طويل بسبب الإصابة.





ويعمل ماكنتاير حاليا ضمن فريق ثنائي مع المصارع دولف زيجلر، ومع ذلك ووفقا لحساب تويتر الشهير "ريسل فوتس"، فإن إدارة WWE لديها خطط جديدة أخرى لماكنتاير قد يكون من ضمنها الدفع به للمنافسة على أحد الألقاب الكبيرة في المستقبل.





يذكر أن ماكنتاير البالغ من العمر 32 عاما كان يلقب خلال فترة احترافه الأولى في WWE بـ "المختار" وذلك لأن رئيس الاتحاد فينس ماكمان قام شخصيا بتقديمه للجماهير على أنه بطل العالم القادم.



