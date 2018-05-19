WWE يستعين بروندا روزي لتعويض غياب ليسنر

كشفت تقارير صحفية، عن سبب دفع إدارة اتحاد المصارعة العالمي WWE، بأسطورة الفنون القتالية "روندا روزي"، في مباراة بمهرجان حقيبة النقود (ماني إن ذا بانك)، الذي سيقام الشهر المقبل.





وكان WWE، قد أعلن مؤخرا عن أن روندا روزي ستواجه المصارعة الضخمة وبطلة سيدات عرض رو "نيا جاكس"، في مباراة على اللقب بمهرجان حقيبة النقود الذي سيقام يوم 17 يونيو/ حزيران، المقبل.





ووفقا للصحفي "مايك جونسون"، فإن إدارة WWE، قررت إشراك روزي في مباراة بحقيبة النقود، للفت انتباه الجماهير للمهرجان، في ظل غياب الدبابة البشرية وبطل اليونيفرسال "بروك ليسنر"، الذي يعتبر أحد أهم النجوم الذين يجذبون الجماهير لشراء تذاكر البطولات الشهرية.





ونجح ليسنر في الدفاع عن لقبه بالفوز مرتين على "رومان رينز"، الشهر الماضي، إلا أن تقاريرا كشفت مؤخرا أن صاحب الـ40 عاما، قد لا يعود لحلبة WWE إلا في شهر أغسطس/ آب المقبل.



