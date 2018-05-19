ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 8 إثر انفجارات باستاد في أفغانستان

السبت 19/مايو/2018 - 07:15 ص
مقتل 8 إثر انفجارات باستاد في أفغانستان
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
أفاد مسؤولون أفغان، بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات إثر انفجارات في استاد رياضي في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان ليل الجمعة 18 مايو.

وقال صوهارب قدري وهو عضو مجلس محلي "إن الانفجارات وقعت في استاد لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت"، حسبما نقلت رويترز.

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار: "إن ثمانية متفرجين قتلوا وأُصيب 43 آخرون في ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما شهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.

وعُزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيم داعش ومقاتلي طالبان.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 8:20:01 AM