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بث مباشر لقناة " الحدث "

السبت 19/مايو/2018 - 08:00 ص
بث مباشر لقناة الحدث
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة

" الحدث " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.



و" الحدث " هي قناة منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.



والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

الحدث تردد: 12169 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500



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