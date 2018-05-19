رواد السوشيال ميديا يسخرون من دينا الشربيني.. تعرف على السبب !

سخر عدد من رواد السوشيال ميديا وخاصة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تكرار كتابة اسم الفنانة دينا الشربيني، على تتر مسلسلها "مليكة" باعتبارها ستايلست لنفسها في العمل.





وأثار ما حدث دهشة متابعي المسلسل، حيث أن الشربيني هي بطلة العمل وتم كتابة اسمها في البداية ولم يكن هناك داعي لتكرار اسمها مرة أخرى.





يذكر أن مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.







