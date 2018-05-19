تريزيجيه في مواجهة صعبة أمام إسطنبول باشاك شهير





يواجه فريق قاسم باشا الذي يضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نظيره إسطنبول باشاك شهير، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري التركي.





يسعى فريق قاسم باشا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعد فوزه بثلاثية على جينتشلاربيرليجي في الجولة الماضية، من أجل تحسين تريب الفريق في جدول الدوري التركي.





ويأمل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في ترك بصمته مع فريقه التركي قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018.





يدخل قاسم باشا لقاء اليوم في المركز الثامن برصيد 48 نقطة، بينما يقع إسطنبول باشاط شهير في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.