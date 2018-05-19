أدهم العبودي عن "الصعيد" في مسلسلات رمضان: "صورة هزلية لا بد لها من وقفة"
انتقد الروائي الشاب أدهم العبودي، الصورة المقدمة عن الصعيد في مسلسلات رمضان هذا العام، وذلك في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "العبودي": "الاصرار العجيب على تقديم الصعيد بهذه الصورة الهزلية في الدراما المصرية لابدّ له من وقفة، لا الصعيد بهذا الشّكل ولا الأحداث يُمكن أن تحدث هكذا، بعض الجَهد في الكتابة لا بأس به، وبعض المعايشة يُمكن أن تُنتج عملًا دراميًا حقيقيًا".
واستشهد "العبودي" في حديثه بمسلسلي "نسر الصعيد" و"طايع"، "شاهد مثلًا شخصية سيد رجب، في مسلسل نسر الصعيد وهو يطلب مبلغ 70000 جنيهًا لأنّه -وفق كاتب السيناريو- وضع يدَه على مقبرة ويحتاج أدوات الحفر..!
وأوضح: "لا تُفتح المقابر في الصّعيد بهذا الشّكل، بل لم يجد أحد مقبرة من قبل، يُمكن أن تجد تمثالًا، قطعة أثرية، لكن مقبرة!! وإذا وُجدت المقابر ففتحها أبعد ما يكون عن "الأدوات" اللازمة لهذا.
وأضاف: "شاهد مسلسل طايع وكمية الغرائبية في الأحداث..! كان الله في عون كلّ صعيدي تُهتك هويته وخصوصيته على شاشات الدراما المصرية!".