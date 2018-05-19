أدهم العبودي عن "الصعيد" في مسلسلات رمضان: "صورة هزلية لا بد لها من وقفة"

انتقد الروائي الشاب أدهم العبودي، الصورة المقدمة عن الصعيد في مسلسلات رمضان هذا العام، وذلك في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب "العبودي": "الاصرار العجيب على تقديم الصعيد بهذه الصورة الهزلية في الدراما المصرية لابدّ له من وقفة، لا الصعيد بهذا الشّكل ولا الأحداث يُمكن أن تحدث هكذا، بعض الجَهد في الكتابة لا بأس به، وبعض المعايشة يُمكن أن تُنتج عملًا دراميًا حقيقيًا".



