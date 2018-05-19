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أسعار الدواجن اليوم السبت 19\5\2018 بمحافظة السويس

السبت 19/مايو/2018 - 06:42 ص
أسعار الدواجن اليوم السبت 19\5\2018 بمحافظة السويس
أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
رصدت "الفجر" بمحافظة السويس، أسعار الدواجن، اليوم السبت، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 28 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
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