هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)
السبت 19/مايو/2018 - 06:40 ص
يارا احمد
خطف الفنان التونسي ظافر العابدين، الأضواء بعد ظهوره في إعلان لصالح إحد شركات المحمول والذي يتم عرضه حاليًا في موسم رمضان.
وعبر ت الفتيات عن إعجابهن الشديد بإطلالة ظافر العابدين، وتمنوا جيرة ظافر العابدين كما حدث في الإعلان.
ونرصد بالصور، أبرز التعليقات والكوميكس المنشورة علي مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.
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