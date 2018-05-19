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هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)

السبت 19/مايو/2018 - 06:40 ص
هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)
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يارا احمد
 

خطف الفنان التونسي ظافر العابدين، الأضواء بعد ظهوره في إعلان لصالح إحد شركات المحمول والذي يتم عرضه حاليًا في موسم رمضان.


وعبر ت الفتيات عن إعجابهن الشديد بإطلالة ظافر العابدين، وتمنوا جيرة ظافر العابدين كما حدث في الإعلان. 


ونرصد بالصور، أبرز التعليقات والكوميكس المنشورة علي مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.  


هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)
هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)
هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)
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