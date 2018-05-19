هكذا تمنت الفتيات جيرة ظافر العابدين ! (صور)

خطف الفنان التونسي ظافر العابدين، الأضواء بعد ظهوره في إعلان لصالح إحد شركات المحمول والذي يتم عرضه حاليًا في موسم رمضان.





وعبر ت الفتيات عن إعجابهن الشديد بإطلالة ظافر العابدين، وتمنوا جيرة ظافر العابدين كما حدث في الإعلان.





ونرصد بالصور، أبرز التعليقات والكوميكس المنشورة علي مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.



