أسعار الخضروات اليوم السبت 19 ـ 5ـ 2018 بمحافظة السويس

شهدت أسعار الخضروات بمحافظة السويس،اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات،.



بينما سجل سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات للكيلو، والبازنجان 8 جنيهًا للكيلو، والبازنجان الابيض المحشى 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهًا للكيلو، والبامية 25 جنيهًا للكيلو، والملوخية 8.5 جنيهات للكيلو، والثوم 15 جنيهات للكيلو، والليمون 15 جنيهات للكيلو، والبسلة الخضراء 10 جنيهات، والكرنب يتراوح مابين 5 الى 10 جنيهات، وورق العنب 15 جنيه للكيلو.