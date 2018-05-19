الجمهور يشيد بـ"طريق" ويثني على نادين نجيم وعابد فهد





تفاعل رواد السويشال ميديا، مع المسلسل اللبناني "طريق" وذلك من خلال هاشتاج يحمل اسم العمل عبر موقع التغريدات "تويتر"، والذي تصدر ترند الأكثر تداولًا عبر الموقع في لبنان.





ومدح الجمهور أداء الفنان السوري عابد فهد وخفة ظله بالعمل، كما أشادوا بموهبة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وقدرتها على الإقناع، مثنين على قصة العمل المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي العالمي نجيب محفوظ.





مسلسل "طريق" من بطولة نادين نجيم وعابد فهد، وإخراج رشا شربتجي وإنتاج "صباح للإعلام" ويعرض بموسم رمضان ٢٠١٨ على قناتي mbc drama و mtv، وتغني المطربة الشابة هبة طوجي شارة العمل.











