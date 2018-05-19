مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر حصري على beIN Sports

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معلومات عن مباراة باريس سان جيرمان وكان بدون تقطيع اليوم سان جيرمان Vs كان البطولة : الدوري الفرنسي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6، الملعب : ميشال "ملعب كان" ، المعلقين نوفل البلشي.

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر اليوم 19-5-2018 في الدوري الفرنسي.