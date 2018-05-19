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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر حصري على beIN Sports

السبت 19/مايو/2018 - 06:26 ص
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر حصري على beIN Sports
باريس سان جيرمان
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الفجر الرياضي
 

 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر حصري على beIN Sports، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر اليوم السبت 19-5-2018 في بطولة الدوري الفرنسي، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان.

 

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معلومات عن مباراة باريس سان جيرمان وكان بدون تقطيع اليوم سان جيرمان Vs كان البطولة : الدوري الفرنسي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6، الملعب : ميشال  "ملعب كان" ، المعلقين نوفل البلشي.

 

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكان بث مباشر اليوم 19-5-2018 في الدوري الفرنسي.

 

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