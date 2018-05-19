الإسماعيلي يرتقي للمركز الـ17 في تصنيف الأندية الإفريقية

قام موقع "football database" برصد التصنيف الشهرى للفرق بالقارة الإفريقية منذ عدة أيام، بعد انتهاء معظم المسابقات بدول القارة.

وظهر خلال التصنيف تقدم الإسماعيلي للمركز السابع عشر بعد جمع 1483 نقطة.

وحصد الإسماعيلي بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد إثر احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 68 نقطة.

الجدير بالذكر أن الدراويش كان أول فريق مصرى وعربى توج ببطولة دورى الأبطال موسم 69-70.