الجمهور يشيد بـ"حنان مطاوع" في "الرحلة": "بتخلينا نعيش القصة"

أشاد رواد السويشال ميديا، بالفنانة حنان مطاوع في مسلسل "الرحلة"، وذلك بعد عرض أحداث الحلقة الثانية، والتي ظهر فيها إصابة شخصية "كريمة" بسرطان الثدي.





وأثني الجمهور على أداء حنان مطاوع، مؤكدين أن تمثيلها عظيم وراقي، ودائمًا ما تقنعهم بالمشهد وتجعلهم يعيشون القصة.



