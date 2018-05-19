الجمهور يشيد بـ"حنان مطاوع" في "الرحلة": "بتخلينا نعيش القصة"
السبت 19/مايو/2018 - 06:20 ص
شيماء عطية
أشاد رواد السويشال ميديا، بالفنانة حنان مطاوع في مسلسل "الرحلة"، وذلك بعد عرض أحداث الحلقة الثانية، والتي ظهر فيها إصابة شخصية "كريمة" بسرطان الثدي.
وأثني الجمهور على أداء حنان مطاوع، مؤكدين أن تمثيلها عظيم وراقي، ودائمًا ما تقنعهم بالمشهد وتجعلهم يعيشون القصة.
"الرحلة" قصة نور الشيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب باسل خياط، كل من حنان مطاوع، وريهام عبدالغفور، ومي سليم.
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