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بالأرقام.. محمد عواد حارس من ذهب

السبت 19/مايو/2018 - 06:01 ص
بالأرقام.. محمد عواد حارس من ذهب
محمد عواد
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الفجر الرياضي
 

لفت محمد عواد الأنظار إليه بشدة هذا الموسم مع فريقه الإسماعيلي، حيث يعد هو الحارس الأفضل فى مصر للموسم الثاني على التوالي بلغة الأرقام.

 

وساهم عواد بشكل مميز في حصد الدراويش لوصافة الدوري الممتاز والوصول لنصف نهائي كأس مصر.

 

ونرصد لكم أرقام عواد والتي جاءت كالتالى:

 

– شارك محمد عواد خلال الموسم المنقضي فى 34 مباراة.

 

– عواد لعب في 31 لقاء بمسابقة الدوري و3 مباريات بكأس مصر.

 

– إجمالي عدد الدقائق التى خاضها الحارس فى الموسم 3030 دقيقة.

 

– عواد تصدى إلى 22 فرصة محققة أمام الخصوم وهو يعد أعلى رقم هذا الموسم من أي حارس في هذه المسابقة.

 

– عواد ساهم في احتلال الإسماعيلي المركز الثالث كأقل الفرق التي استقبلت أهداف وبفارق هدف وحيد عن سموحة الذي جاء في المركز الثاني.

 

– عواد نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة في الموسم المنقضي وهو رقم مميز.

 

 

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