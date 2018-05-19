مي عز الدين تفيق من غيبوبتها لتقع في غموض أحلامها في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "رسايل"، عمل صدمات كهربائية لـ"هالة" التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين عقب توقف قلبها دخولها في غيبوبة نتيجة تعرضها لحادث، وتشاهد هالة، في الغيبوبة نفسها في أحد الشواطئ وشخص مجهول وهو الفنان أحمد حاتم يحاول إخبارها بشئ قبل عودتها ولكنها تفيق لتجد زوجها "طارق" والذي يجسد دوره الفنان خالد سليم، بجوارها في المستشفى.

وتعاود هالة لتشاهد نفس الحلم مرة أخرى، ولكن ترى أيضًا صندوق عليه شعار، تتفاجأ بعد استيقاظها أنه شعار الشركة التي تعمل بها الجديد، ثم يأتي لها طرد عليه نفس الشعار وبداخله صورة للمنزل الذي كان في الحلم، وعلى الجانب الأخر يتذكر طارق زوجها حديث ابنه عن دخول هالة المستشفى حينما يدخل غرفتها ويجد عائلتها بجانبها بنفس الطريقة التي تخيلها ابنه وكونها بالصلصال.





مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين و خالد سليم ورزان مغربي وأحمد حاتم ورامز أمير ومها أحمد وهشام إسماعيل وسليمان عيد وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وراندا البحيري ومحسن منصور ورامي فؤاد وهاجر الشرنوبي ودنيا المصري، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.







