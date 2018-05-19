مباشر ريال مدريد وفياريال |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين

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معلومات عن مباراة ريال مدريد وفياريال بدون تقطيع اليوم ريال مدريد Vs فياريال البطولة : الدوري الإسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5، الملعب : ملعب لاسيراميكا "ملعب فياريال" ، المعلقين : محمد بركات .

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم 19-5-2018 في الدوري الإسباني.