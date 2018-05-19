إدوارد ينشر كواليس "رحيم" ويدعو جمهوره لمشاهدته في العمل قريبًا (صور)

شارك الفنان إدوارد، جمهوره عبر موقع التغريدات "تويتر" بمجموعة من الصور الجديدة له في كواليس تصوير مسلسل "رحيم" والتي تجمعه بالفنان ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور، داعيًا جمهوره لمشاهدته قريبًا في المسلسل.





"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة