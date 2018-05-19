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سودانيون لصناع "أبو عمر المصري": "لسنا إرهابيين"

السبت 19/مايو/2018 - 05:49 ص
سودانيون لصناع أبو عمر المصري: لسنا إرهابيين
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شيماء عطية
 

أثار مسلسل "أبو عمر المصري" حفيظة عدد من رواد السويشال ميديا السودانيين، وذلك بعد عرض أول حلقتين من العمل المشارك في ماراثون دراما رمضان ٢٠١٨.


وانتقد النشطاء الصورة النمطية التي يقدمها المسلسل عن الشعب السوداني، بأنه شعب إرهابي، وهو اعتبره السودانيون تشويهًا لسمعتهم وسمعة وطنهم.


مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.

سودانيون لصناع "أبو عمر المصري": "لسنا إرهابيين"
سودانيون لصناع "أبو عمر المصري": "لسنا إرهابيين"
سودانيون لصناع "أبو عمر المصري": "لسنا إرهابيين"
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