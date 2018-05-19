سودانيون لصناع "أبو عمر المصري": "لسنا إرهابيين"

أثار مسلسل "أبو عمر المصري" حفيظة عدد من رواد السويشال ميديا السودانيين، وذلك بعد عرض أول حلقتين من العمل المشارك في ماراثون دراما رمضان ٢٠١٨.





وانتقد النشطاء الصورة النمطية التي يقدمها المسلسل عن الشعب السوداني، بأنه شعب إرهابي، وهو اعتبره السودانيون تشويهًا لسمعتهم وسمعة وطنهم.



