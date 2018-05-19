مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت بث مباشر حصري على beIN Sports

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معلومات عن مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت بدون تقطيع اليوم بايرن ميونخ Vs فرانكفورت البطولة : نهائي كأس ألمانيا ، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5، الملعب : الملعب الأوليمبي ببرلين "محايد" ، المعلقين : علي محمد علي .

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت اليوم في تمام الـ 21:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت بث مباشر اليوم 19-5-2018 في نهائي كأس ألمانيا.