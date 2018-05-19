ريهام عبد الغفور تهرب من باسل خياط.. والأخير يكتشف ذلك في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الرحلة"، هروب "رانيا" والتي تجسد دورها الفنانة ريهام عبدالغفور، من زوجها "أسامة" والذي يجسد دوره الفنان باسل خياط، حيث استطاعت الوصول لمطار بيروت وركوب الطيارة في إتجاهها للقاهرة في رحلة بلا عودة.

كما تقرر كريمة والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، العودة للقاهرة بعد اكتشاف مرضها بسرطان الثدي، وتقابل في المطار المؤلف المشهور والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز في طريقه للعودة إلى القاهرة مع زوجته مي سليم حيث ألغى شهر العسل بعد اكتشافه خيانتها له.





ويعلم أسامة بهروب رانيا إلى القاهرة فور وصوله إلى المنزل، وسؤاله عنها في المطار، وتكتشف رانيا بتبديل حقيبتها مع المؤلف لتقع في ورطة شديدة.





"الرحلة"، بطولة: باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم، تأليف نور شيكيلي وإخراج حسام علي.







