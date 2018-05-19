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مدحت العدل عن عدم عرض مسلسلات شركته على القنوات المصرية: "نتعرض لحرب قذرة"

السبت 19/مايو/2018 - 05:19 ص
مدحت العدل عن عدم عرض مسلسلات شركته على القنوات المصرية: نتعرض لحرب قذرة
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شيماء عطية
 


رد السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل على تغريدة أحد نشطاء تويتر، والذي يؤكد فيها على خسارة شركة العدل جروب لعدم عرض مسلسلاتهم الرمضانية هذا العام على القنوات المصرية والاكتفاء بالقنوات السعودية، مؤكدًا أن السوق المصري هو مقياس النجاح الوحيد. 


من جانبه، أكد مدحت العدل في عدة تغريدات له عبر "تويتر" أن ما حدث كان دون إرادتهم، نتيجة حرب قذرة تتعرض لها الشركة. 


وجاء في تغريدة "العدل": "إدارة قناة أون، هي التي رفعت مسلسلي هنيدي ويسرا قبل رمضان بأسبوع واحد في حرب قذرة ضد شركة العدل جروب المعروفة بتاريخها المشرف وحاولنا التفاوض لعرضهم ولكن بلا جدوي ولَم يكن أمامنا إلا قول (حسبنا الله ونعم الوكيل)".

مدحت العدل عن عدم عرض مسلسلات شركته على القنوات المصرية: "نتعرض لحرب قذرة"
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