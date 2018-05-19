محمد إمام يشاهد "كلبش 2" بصحبة محمود البزاوي
السبت 19/مايو/2018 - 04:59 ص
شيماء عطية
أشاد الفنان محمد عادل إمام، بمسلسل "كلبش٢" والذي يشارك ضمن مسلسلات رمضان هذا العام.
ونشر "إمام" صورة تجمعه بالفنان محمود البزاوي أحد أبطال المسلسل، وأرفقها بتعليق: "بتفرج على كلبش ٢ مع صلاح الطوخي نفسة تحية مني لكل صناع المسلسل و خصوصًا باشا مصر أخويا أمير كرارة ".
مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج تامر مرسي وتأليف باهر دويدار.
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