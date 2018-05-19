محمد إمام يشاهد "كلبش 2" بصحبة محمود البزاوي

أشاد الفنان محمد عادل إمام، بمسلسل "كلبش٢" والذي يشارك ضمن مسلسلات رمضان هذا العام.





ونشر "إمام" صورة تجمعه بالفنان محمود البزاوي أحد أبطال المسلسل، وأرفقها بتعليق: "‏بتفرج على ⁧‫كلبش‬⁩ ٢ مع صلاح الطوخي نفسة تحية مني لكل صناع المسلسل و خصوصًا ⁧‫باشا مصر‬⁩ أخويا أمير كرارة ".



