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محمد إمام يشاهد "كلبش 2" بصحبة محمود البزاوي

السبت 19/مايو/2018 - 04:59 ص
محمد إمام يشاهد كلبش 2 بصحبة محمود البزاوي
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شيماء عطية
 

أشاد الفنان محمد عادل إمام، بمسلسل "كلبش٢" والذي يشارك ضمن مسلسلات رمضان هذا العام.


ونشر "إمام" صورة تجمعه بالفنان محمود البزاوي أحد أبطال المسلسل، وأرفقها بتعليق: "‏بتفرج على ⁧‫كلبش‬⁩ ٢ مع صلاح الطوخي نفسة تحية مني لكل صناع المسلسل و خصوصًا ⁧‫باشا مصر‬⁩ أخويا أمير كرارة ".


مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج تامر مرسي وتأليف باهر دويدار.



محمد إمام يشاهد "كلبش 2" بصحبة محمود البزاوي
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