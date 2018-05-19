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لاعبو الإسماعيلي يخضعون لكشف طبي شامل

السبت 19/مايو/2018 - 04:56 ص
لاعبو الإسماعيلي يخضعون لكشف طبي شامل
الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلي لكشف طبى شامل خلال الفترة المقبلة باحد المراكز الطبية المتخصصة.

 

يشمل الكشف الطبي قياس معدلات اللياقة البدنية للاعبين ووزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى أجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين وتوزيعهم داخل الجسم.

 

كما يتطرق الكشف لقياس نسبة الدهون الداخلية والخارجية لكل لاعب ومعدل حرق الدهون لديهم، مع تحديد الوزن والطول على أن يتم اعادة الاختبار عقب نهاية فترة الإعداد.

 

ويفتتح الإسماعيلي منافسات الموسم الجديد بملاقاة الكويت الكويتي فى دور الإثنين والثلاثين بكأس العرب للأندية الأبطال.

 

 

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