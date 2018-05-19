أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا

أفادت شبكة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية الإخبارية، أمس الجمعة 18 مايو، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سوريا.





وقلت رويترز عن "سي.بي.إس نيوز" أن ذلك يأتي كخطوة لإظهار أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من سوريا سريعا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم داعش.





ومن المنتظر أن تخفض الإدارة عشرات ملايين الدولارات من الجهود السابقة المدعومة من الولايات المتحدة "للتصدي للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم".



