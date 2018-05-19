بيع خاتم عميل استخبارات سوفيتي بـ25 ألف دولار

طرحت شركة كندية خاتم ذهبي مجهز بكاميرا تجسس سرية، للبيع بمبلغ 25 ألف دولار، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، التي أشارت إلى أن وزن الخاتم يصل إلى 44 غرام، وأن تاريخه يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي.





ولفتت الصحيفة إلى أن الخاتم كان يستخدمه عميل سابق للاستخبارات السوفيتية "كيه جي بي"، أثناء حقبة الاتحاد السوفيتي، مضيفة: "من المعتقد أنه واحدة من خاتمين فقط يوجدان في العالم من هذا النوع".





وحصل مالك الخاتم عليه من جامع تحف ياباني، بحسب "آر تي"، التي أشارت إلى أن جامع التحف اشتراه في مزايدة منذ تسعينيات القرن الماضي.





ومازالت الكاميرا السرية الموجودة في الخاتم تعمل رغم مرور أكثر من أربع عقود على صناعتها،



