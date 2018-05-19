موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا اليوم السبت 19-5-2018 بالدوري الإيطالي

يستضيف نادي يوفنتوس، نظيره فريق هيلاس فيرونا، اليوم السبت 19-5-2018 على ملعب "أليانز" في الساعة 3 مساءً، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 92 نقطة، بينما يحل نادي هيلاس فيرونا في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.