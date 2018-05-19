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أردوغان وغوتيريس يدعوان المجتمع الدولي لإبداء رد فعل أقوى حيال وحشية إسرائيل

السبت 19/مايو/2018 - 05:30 ص
أردوغان وغوتيريس يدعوان المجتمع الدولي لإبداء رد فعل أقوى حيال وحشية إسرائيل
أردوغان وغوتيريس
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وكالات
 
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال اتصال هاتفي، الوضع في فلسطين وسوريا، وشددا على ضرورة إبداء المجتمع الدولي رد فعل أقوى حيال وحشية إسرائيل في قطاع غزة.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، يوم الجمعة، إن أردوغان وغوتيريش، رحبا بإدانة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإسرائيل، وموافقته على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث غزة.

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اتخذ قراراً، يوم أمس بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث قطاع غزة التي راح ضحيتها حوالي 87 فلسطينيا بينهم 12 طفلاً، برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بدء موجة الاحتجاجات بالقطاع، في 30 مارس الماضي، التي عرفت بمسيرات العودة "عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها في 15 مايو من عام 1948، فيما يعرف فلسطينياً بالنكبة" ورداً على نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل، إلى القدس. وقد أصيب خلال هذه الأحداث، أكثر من 12 ألف شخص بإصابات مختلفة، منهم 3500 بالرصاص الحي.
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