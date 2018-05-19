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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت اليوم السبت 19-5-2018 بنهائي كأس ألمانيا

السبت 19/مايو/2018 - 04:51 ص
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت اليوم السبت 19-5-2018 بنهائي كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
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أحمد عصام
 

 

يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره أينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين، على الملعب الأوليمبي ببرلين، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس ألمانيا.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة على بين سبورت 5 HD.

 

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