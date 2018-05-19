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الدولار يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

السبت 19/مايو/2018 - 05:00 ص
الدولار يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
أرشيفية
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وكالات
 
وصل الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في خمسة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، أمس الجمعة 18 مايو، عقب تراجع اليورو بسبب الاضطرابات السياسية في إيطاليا.

ذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر الدولار قفز لخامس جلسة على التوالي، محققا مكاسب أسبوعية قدرها 1.2 في المئة، بينما سجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015.

وهبط اليورو حوالي سبعة سنتات في ثلاثة أسابيع وسط صعود حاد للدولار، ووصلت نسبة هبوطه على مدار الأسبوع إلى حوالي 1.2 في المئة أمام العملة الخضراء.

ويقيس مؤشر الدولار قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة اليابانية، مدعوما بزيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

لكن محللون ماليون يرون أن موجة صعود الدولار لن تستمر طويلا، بسبب عجز في الميزانية الأمريكية، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019. 
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