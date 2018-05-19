خطأ إخراجي في الحلقة الثانية من "عوالم خفية" (صورة)

وقع المخرج رامي إمام، في خطأ إخراجي ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "عوالم خفية"، وذلك أثناء بحث الصحفي "هلال كامل" عادل إمام، عن تفاصيل قضية الممثلة "مريم رياض"، التي تعرضت لحادث في الإسكندرية عام 2010.





وجاء الخطأ في اسم محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" سابقًا، والذي تقلد المنصب بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة عام 2014، بينما ظهر اسمه على الجريدة التي من المفترض أنها صدرت في 2010.



