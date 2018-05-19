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خطأ إخراجي في الحلقة الثانية من "عوالم خفية" (صورة)

السبت 19/مايو/2018 - 04:21 ص
خطأ إخراجي في الحلقة الثانية من عوالم خفية (صورة)
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سارة إبراهيم
 

وقع المخرج رامي إمام، في خطأ إخراجي ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "عوالم خفية"، وذلك أثناء بحث الصحفي "هلال كامل" عادل إمام، عن تفاصيل قضية الممثلة "مريم رياض"، التي تعرضت لحادث في الإسكندرية عام 2010.


وجاء الخطأ في اسم محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" سابقًا، والذي تقلد المنصب بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة عام 2014، بينما ظهر اسمه على الجريدة التي من المفترض أنها صدرت في 2010.


وكان من المفترض أن يتم تعديل اسم رئيس تحرير الجريدة، في الصورة الأرشيفية التي شاهدها الزعيم خلال الأحداث، إلى الكاتب الصحفي أسامة سرايا، الذي تقلد منصب رئيس التحرير في الفترة من 2005 إلى 2011.



خطأ إخراجي في الحلقة الثانية من "عوالم خفية" (صورة)
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